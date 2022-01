Labbadia scappa ancora prima di firmare | il Genoa non trova l’allenatore

(Di martedì 18 gennaio 2022) Le ultime notizie danno Brunolontano dal. Pare che il tedesco abbia rifiutato l’offerta del club rossoblù (ora di proprietà americana). Evidentemente l’ex tecnico di Amburgo, Wolfsburg e Hertha Berlino deve essersi spaventato. Ieri ilha perso 6-0 in casa della Fiorentina, è penultimo in classifica con un punto in più della Salernitana e a sei dalla salvezza. Nei giorni scorsi ilha esonerato Schevchenko che era subentrato a Ballardini. Chissà cosa penseranno i tifosi del, arriveranno a rimpiangere Preziosi? L'articolo ilNapolista.

