La Radio Ufficiale: “Jeff Bezos vuole investire a Napoli” (Di martedì 18 gennaio 2022) Jeff Bezos pronto ad investire a Napoli, la conferma arriva da Radio Goal, emittente Ufficiale del Calcio Napoli. Nella giornata di ieri si è parlato molto di un interessamento del fondatore di Amazon per il Napoli, ovvero la società di cui è proprietario Aurelio De Laurentiis. La notizia di un possibile interessamento di Bezos per il Napoli calcio ha fatto scatenare i tifosi, che sperano nell’arrivo del miliardario americano in Campania. Bezos interessato al porto di Napoli Secondo quanto riferisce la redazione di Radio Goal, Jeff Bezos è interessato all’area portuale della città campana. Un dettaglio fornito anche ieri da 1 Station ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 gennaio 2022)pronto ad, la conferma arriva daGoal, emittentedel Calcio. Nella giornata di ieri si è parlato molto di un interessamento del fondatore di Amazon per il, ovvero la società di cui è proprietario Aurelio De Laurentiis. La notizia di un possibile interessamento diper ilcalcio ha fatto scatenare i tifosi, che sperano nell’arrivo del miliardario americano in Campania.interessato al porto diSecondo quanto riferisce la redazione diGoal,è interessato all’area portuale della città campana. Un dettaglio fornito anche ieri da 1 Station ...

Advertising

ItaliaViva : Debutta online #RadioLeopolda, emittente ufficiale di Italia Viva - napolipiucom : La Radio Ufficiale: 'Jeff Bezos vuole investire a Napoli' #amazon #AurelioDeLaurentiis #CalcioNapoli #napoli… - sscalcionapoli1 : Amazon-Bezos, la radio ufficiale: interesse solo su Napoli città, non nel calcio - tuttonapoli : Amazon-Bezos, la radio ufficiale: interesse solo su Napoli città, non nel calcio - Vincenz32509123 : ahahahah ora anche la radio ufficiale conferma l'interessa di Bezos nel fare investimenti in città e probabilmente… -