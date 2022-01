La moda Soft Boy tra le tendenze 2022; le passerelle diventano arcobaleno

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 18 gennaio 2022) Life&People.it Nuovi trend, nuovi orizzonti, cambiamento e innovazione; tutto questo alla Fashion week, che ha visto protagoniste le collezioni menswear del prossimo Autunno/Inverno. A colpire in particolare laBoy, lo stile genderless che volta le spalle all’era dell’uomo “bello e dannato” e celebra un’estetica fluida in cui non esiste distinzione tra l’universo maschile e quello femminile. La tendenzaboy vuole essere una denuncia di una società maschilista e patriarcale, in cui il rosa sembra far tanta paura al cosiddetto uomo Alfa. Il rosa è ovviamente solo un pretesto che introduce una serie di problemi razziali e misogini che dominano la popolazione totale; una mascolinità tossica alla quale siamo stati abituati che non ha nulla a che fare con il concetto di virilità, anche quello per ...