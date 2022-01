Juventus, torna di moda il centrocampista: contatti avviati! (Di martedì 18 gennaio 2022) La Juventus vuole rinforzare il proprio centrocampo. Difficile intervenire già a Gennaio, a meno di una partenza (Arthur che interessa all’Arsenal). Per l’attacco piace Azmoun, con il quale ci sono già stati contatti e sarebbe possibile il suo approdo già a gennaio. Denis Zakaria, centrocaampista del Borussia MonchengladbachI bianconeri per la mediana tornano a spingere per Denis Zakaria. contatti riattivati con il centrocampista del Borussia Moenchenglabdach. Affare possibile in caso di partenza di un centrocampista già in questa sessione di mercato, altrimenti la Juve cercherà di convincere lo svizzero ad accasarsi in bianconero a giugno a parametro zero. A riportarlo è Calciomercato.com. Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) Lavuole rinforzare il proprio centrocampo. Difficile intervenire già a Gennaio, a meno di una partenza (Arthur che interessa all’Arsenal). Per l’attacco piace Azmoun, con il quale ci sono già statie sarebbe possibile il suo approdo già a gennaio. Denis Zakaria, centrocaampista del Borussia MonchengladbachI bianconeri per la medianano a spingere per Denis Zakaria.riattivati con ildel Borussia Moenchenglabdach. Affare possibile in caso di partenza di ungià in questa sessione di mercato, altrimenti la Juve cercherà di convincere lo svizzero ad accasarsi in bianconero a giugno a parametro zero. A riportarlo è Calciomercato.com.

