Juventus-Sampdoria in tv oggi in chiaro | orario | canale e diretta streaming Coppa Italia 2021 2022

La Juventus sfiderà la Sampdoria agli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Sei vittorie nelle ultime otto di campionato per i bianconeri, determinati ad approfittare di questo momento di forma e fare bene anche in Coppa. All'Allianz Stadium sfideranno la Sampdoria, orfana dell'esonerato D'Aversa, che ha pagato a caro prezzo le tre sconfitte consecutive. Juventus-Sampdoria si svolgerà oggi, martedì 19 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 21.00. La diretta televisiva sarà garantita in chiaro da canale 5 (canale 5 del digitale terrestre o 5005 di Sky), con live streaming disponibile tramite Mediaset Play.

