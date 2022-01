Jasmine Carrisi fa ‘arrabbiare’ Albano | la scelta fa discutere

(Di martedì 18 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.rivela la sua ultimache non è stata condivisa dai genitori. La figlia die Loredana Lecciso ne ha parlato sui social. In questi anni abbiamo imparato a conoscere i figli diche, chi in un modo e chi nell’altro, sono riusciti a farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Al Bano , intervenuto a Storie Italiane, ha parlato della sua esperienza a The Voice Senior , vissuta insieme alla figlia, che oggi ha intrapreso un proprio percorso artistico. Al Bano si è detto orgoglioso dei progressi di: "Mi piace perché ha le idee molto chiare, fa delle scelte musicali del ...... nella mattinata di oggi, lunedì 17 gennaio 2022, ha parlato anche della sua esperienza passata a 'The Voice Senior', vissuta in maniera congiunta con la figlia, che oggi ha ...Jasmine Carrisi rivela la sua scelta che non è stata condivisa dai genitori. La figlia di Albano e Loredana Lecciso ne ha parlato sui social.La figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, ha stupito tutti. Ha deciso di mostrarsi così per la prima volta.