Isola dei Famosi 2022 | svelati i primi naufraghi e gli opinionisti

(Di martedì 18 gennaio 2022) L’deipartirà il prossimo marzo e già da ora si stanno tessendo le prime trame del più popolare adventure game d’Italia. Se al timone dello show è stata confermata Ilary Blasi per il secondo anno consecutivo, non si può dire lo stesso per il cast degliche subirà invece dei cambiamenti. Al trio formato da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi subentreranno due volti molto noti che in queste settimane stanno occupando la prima serata di Italia 1 col programma Back to school: stiamo parlando di Vladimir Luxuria e di Nicola Savino. Resta ora da capire come si riempiranno le prime caselle che portano i nomi dei concorrenti dell’deie, a tal riguardo, siamo in grado di riportarvi i nomi deiquattro ...