Innovazione, al via ‘Intelligence Week’: focus su sfide energia e digitale (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è aperta ieri sera con il saluto della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, l’Intelligence Week, l’iniziativa organizzata da Vento & Associati e Dune Technologies per discutere le maggiori sfide all’orizzonte nel campo politico, economico e sociale, scaturenti dalle tre transizioni (energetica, digitale e dell’intelligence). La presidente del Senato ha sottolineato in particolare la necessità di perfezionare la creazione di sinergie tra diversi mondi: l’Italia soffre da tempo di una grave difficoltà nel decifrare le sfide del domani e di definire strategie che tengano conto delle esigenze dei vari attori che concorrono alla prosperità nazionale. Ed è questo il principale merito dell’I-Week, ha spiegato la Presidente Casellati, rappresentare “una preziosa manifestazione di confronto e approfondimento ai più ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è aperta ieri sera con il saluto della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, l’Intelligence Week, l’iniziativa organizzata da Vento & Associati e Dune Technologies per discutere le maggioriall’orizzonte nel campo politico, economico e sociale, scaturenti dalle tre transizioni (energetica,e dell’intelligence). La presidente del Senato ha sottolineato in particolare la necessità di perfezionare la creazione di sinergie tra diversi mondi: l’Italia soffre da tempo di una grave difficoltà nel decifrare ledel domani e di definire strategie che tengano conto delle esigenze dei vari attori che concorrono alla prosperità nazionale. Ed è questo il principale merito dell’I-Week, ha spiegato la Presidente Casellati, rappresentare “una preziosa manifestazione di confronto e approfondimento ai più ...

