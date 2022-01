In riviera lupi avvistati a due passi dalle case. E in Valmusone tornano i cinghiali

(Di martedì 18 gennaio 2022) SIROLO - Duesorpresi nella notte fra sabato e domenica vicino al cimitero di Sirolo, in via del Vallone, a poche centinaia di metri dal centro abitato. Due giorni prima una famiglia di...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : riviera lupi

corriereadriatico.it

SIROLO - Duesorpresi nella notte fra sabato e domenica vicino al cimitero di Sirolo, in via del Vallone, a ... dunque, le segnalazioni di fauna selvatica nelle zone antropizzate delladel ...Era la prima volta che una disgrazia del mare simile accadesse sullaromagnola. La notizia ... che passerà alla storia come quello della burrasca di Sant'Antonio, 9 decessi didi mare che ...SIROLO - Due lupi sorpresi nella notte fra sabato e domenica vicino al cimitero di Sirolo, in via del Vallone, a poche centinaia di metri dal centro abitato. Due giorni prima una famiglia ...Completate le operazioni di rinnovo dell’ente. Lupi: «Squadra forte e unita, ruolo attivo per tutti i membri di giunta e consiglio» ...