Green pass negozi, dal 1 febbraio obbligatorio per tabaccherie e librerie, deroghe per alimentari ed edicole (Di martedì 18 gennaio 2022) Senza il Green pass si potrà andare in farmacia, ma non in profumeria. Speranza convoca le Regioni per modificare le norme sulle fasce di rischio Leggi su corriere (Di martedì 18 gennaio 2022) Senza ilsi potrà andare in farmacia, ma non in profumeria. Speranza convoca le Regioni per modificare le norme sulle fasce di rischio

Advertising

NicolaPorro : ?? Quelli di #AmnestyInternational sono dei cattivi #novax? No. Eppure lanciano un allarme sul green pass ?? - AlexBazzaro : Quarta dose non serve. Quarta dose potrebbe servire. Quarta dose solo per i fragili. Quarta dose per i sanitari e p… - ladyonorato : Madri separate dal neonato bisognoso di cure specialistiche; donne gravide lasciate sole ad abortire in auto o a pa… - Angie35613025 : Da quando c'è il green pass l'economia è a picco (negozi, ristoranti e alberghi vuoti) e i contagi galoppano a più… - saryvanpelt : @sbetz10 Ma comunque son proprio rincretiniti, non serve nemmeno nessun tipo di green pass per donare ?? -