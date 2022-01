(Di martedì 18 gennaio 2022) “L’emofilia è una rara malattia genetica che comporta la riduzione di un fattore della coagulazione del sangue (fattore VIII per l’emofilia A e fattore IX per l’emofilia B). I geni che codificano questi fattori sono presenti sul cromosoma X e pertanto la malattia si manifesta prevalentemente nei maschi, mentre le femmine sono in genere portatrici sane. Chi è affetto da emofilia presenta una tendenza emorragica, anche spontanea, fin dalla primissima infanzia, che varia in accordo alla severità del difetto coagulativo. I principali sintomi sono gli emartri, sanguinamenti che avvengono all’interno delle articolazioni e che, se non trattati tempestivamente ed adeguatamente, possono portare ad artropatia cronica e disabilità. Il paziente può presentare anche sintomi potenzialmente pericolosi per la vita, come emorragie cerebrali o sanguinamenti addominali e gastroenterici. Da qui nasce la ...

Advertising

lifestyleblogit : 'Emofilici necessitano di visite e monitoraggio continui' - - zazoomblog : Emofilici necessitano di visite e monitoraggio continui - #Emofilici #necessitano #visite - italiaserait : “Emofilici necessitano di visite e monitoraggio continui” - TV7Benevento : 'Emofilici necessitano di visite e monitoraggio continui'... -

Ultime Notizie dalla rete : Emofilici necessitano

Tiscali.it

'L'emofilia è una rara malattia genetica che comporta la riduzione di un fattore della coagulazione del sangue (fattore VIII per l'emofilia A e fattore IX per l'emofilia B). I geni che codificano ...'L'emofilia è una rara malattia genetica che comporta la riduzione di un fattore della coagulazione del sangue (fattore VIII per l'emofilia A e fattore IX per l'emofilia B). I geni che codificano ...Roma, 18 gen. (Adnkronos Salute) - “La telemedicina costituisce un’importante risorsa che può essere proficuamente utilizzata tanto da parte del paziente con emofilia, che per la gestione ordinaria de ...Roma, 18 gen . Adnkronos Salute) - L acronimo REmoTe racchiude più significati: R sta per rarità, EMO per emofilia, TE per telemedicina; con remote si può intendere anche da remoto , ...