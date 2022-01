Draghi da Mattarella questa mattina (Di martedì 18 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato questa mattina al Quirinale il presidente Sergio Mattarella. Nel colloquio si sarebbe parlato di adempimenti relativi all'attività di governo. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Marioha incontratoal Quirinale il presidente Sergio. Nel colloquio si sarebbe parlato di adempimenti relativi all'attività di governo. . ...

Advertising

Ettore_Rosato : Conte dice che M5S sarà ago della bilancia nell'elezione per il #Quirinale. Vero... Hanno proposto nell’ordine e n… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Parlamento Ue Sassoli avrà i funerali di Stato e sarà omaggiato dalle più alte cariche italiane e… - runtime_radio : ?? Nuovo Podcast! 'Le [O]Razioni della Sera del 18 gennaio 2022' su @Spreaker #berlusconi #covid19 #draghi… - LaVocediNewYork : Voto #Quirinale: #centrodestra in fuga dai capricci di #Berlusconi, #Draghi pensaci tu? @matteosalvinimi ha nomi al… - RobertoSignore7 : RT @ItaliaVivaRoma1: Siamo stati decisivi sette anni fa con #Mattarella e lo scorso anno con #Draghi. Vediamo che succede in questa settima… -