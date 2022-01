Dosi di cocaina ‘apparecchiate’ sul tavolo della cucina insieme a 2.422€ in contanti: arrestato pusher (Di martedì 18 gennaio 2022) E’ stato beccato con 24 grammi di cocaina e 2.422€ in contanti dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia che, immediatamente, lo hanno fermato e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo a Spinaceto, nel corso di un servizio di pattuglia in via Caduti nella Guerra di Liberazione. I fatti I militari hanno notato la presenza dell’indagato, un 33enne italiano noto alle forze dell’ordine, che, con atteggiamento sospetto, dopo essere uscito frettolosamente da un palazzo, è salito a bordo di un’auto. Proprio mentre cercava di allontanarsi, i militari sono riusciti a fermarlo avviando così dei controlli approfonditi. Durante la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 33enne, i Carabinieri hanno trovato sul tavolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 gennaio 2022) E’ stato beccato con 24 grammi die 2.indai CarabinieriCompagnia di Pomezia che, immediatamente, lo hanno fermato econ l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo a Spinaceto, nel corso di un servizio di pattuglia in via Caduti nella Guerra di Liberazione. I fatti I militari hanno notato la presenza dell’indagato, un 33enne italiano noto alle forze dell’ordine, che, con atteggiamento sospetto, dopo essere uscito frettolosamente da un palazzo, è salito a bordo di un’auto. Proprio mentre cercava di allontanarsi, i militari sono riusciti a fermarlo avviando così dei controlli approfonditi. Durante la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 33enne, i Carabinieri hanno trovato sul...

