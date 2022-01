Diffusori in tessuto | modelli e caratteristiche

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIinrappresentano una delle soluzioni messe a disposizione da Prihoda, azienda della Repubblica Ceca che è presente e operativa anche in Italia, dove si distingue per gli alti standard di qualità che caratterizzano i suoi prodotti. Tra questi ci sono itessili, appunto, ma anche gli anemostati, i condotti, gli ugelli ine diverse altre proposte: hanno come denominatore comune la qualità e la tendenza all’innovazione, frutto di un accurato lavoro di ricerca e sviluppo eseguito dai tecnici dell’azienda. Itessili a sezione circolare e le soluzioni alternative La versione di base deiinè quella con sezione circolare. Si tratta, per così dire, del modello più semplice ma anche, al ...