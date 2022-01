Delia Duran crolla: “Basta lo lascio, non merito questo” (Di martedì 18 gennaio 2022) Delia Duran crolla. Troppo per lei, quello che sta succedendo da quando è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 e forse anche prima. Ieri Sonia Bruganelli ha fatto notare che forse Delia pensava di poter reggere alla tensione, di poter gestire tutto e non aveva invece fatto bene i conti con il frullatore di emozioni nel quale ti ritrovi in un contesto di questo genere. E oggi pomeriggio, la Duran ha avuto l’ennesimo crollo. In casa molti vipponi si sono schierati dalla sua parte e le sono stati accanto, in questi giorni. Ma lei sta male, a prescindere dai copioni, dalle soap, ed è evidente. Delia e Soleil sono le vittime della stessa persona, un uomo che ha manipolato i loro sentimenti. Delia è dimagrita, nasconde dietro alla sua apparente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 gennaio 2022). Troppo per lei, quello che sta succedendo da quando è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 e forse anche prima. Ieri Sonia Bruganelli ha fatto notare che forsepensava di poter reggere alla tensione, di poter gestire tutto e non aveva invece fatto bene i conti con il frullatore di emozioni nel quale ti ritrovi in un contesto digenere. E oggi pomeriggio, laha avuto l’ennesimo crollo. In casa molti vipponi si sono schierati dalla sua parte e le sono stati accanto, in questi giorni. Ma lei sta male, a prescindere dai copioni, dalle soap, ed è evidente.e Soleil sono le vittime della stessa persona, un uomo che ha manipolato i loro sentimenti.è dimagrita, nasconde dietro alla sua apparente ...

