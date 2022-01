Decreto “semplificazioni bis”, luci ed ombre in attesa Pnrr (Di martedì 18 gennaio 2022) Lo stato di emergenza nazionale, per la pandemia in corso, riverbera effetti “emergenziali” anche sul codice dei contratti con una serie di interventi derogatori che nelle intenzioni del Governo – condivise dall’Organo legislativo – dovrebbero tornare utili per snellire le procedure di appalto. Il cosiddetto “Decreto semplificazioni bis”, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 ha definito l’articolazione della governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza, con misure volte a dare impulso agli investimenti, accelerare l’iter di realizzazione delle opere, snellire le procedure e rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione. Lo strumento adottato tra l’altro consente di tenere conto di parte delle censure elevate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul regime normativo nazionale in ordine al subappalto: dal ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 gennaio 2022) Lo stato di emergenza nazionale, per la pandemia in corso, riverbera effetti “emergenziali” anche sul codice dei contratti con una serie di interventi derogatori che nelle intenzioni del Governo – condivise dall’Organo legislativo – dovrebbero tornare utili per snellire le procedure di appalto. Il cosiddetto “bis”, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 ha definito l’articolazione della governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza, con misure volte a dare impulso agli investimenti, accelerare l’iter di realizzazione delle opere, snellire le procedure e rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione. Lo strumento adottato tra l’altro consente di tenere conto di parte delle censure elevate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul regime normativo nazionale in ordine al subappalto: dal ...

SeacSpa : #Abusodufficio: salva la norma del Decreto Semplificazioni. Per la #CorteCostituzionale l’urgenza della riforma del… - tax_tweet : La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità sollevata dal Gup di Catanzaro: la norma d… - edilportale : Nel 2021 i bandi delle gare di progettazione sono diminuiti del 13,4% in valore rispetto al 2020. Oice analizza gli… - teknoring_com : Sotto accusa dell'#Oice la soglia imposta dal Decreto Semplificazioni. Ma non solo quella ?? #WoltersKluwerItalia - MamolkcsMamol : RT @fabius10scudi: È tutto fantastico... -