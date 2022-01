De Magistris attacca Manfredi | Fitta rete di silenzi sulla città

(Di martedì 18 gennaio 2022) Attraverso un comunicato diramato da Democrazia e Autonomia, il suo movimento politico, l'ex sindaco non usa mezzi termini per commentare l’attività del suo successore

Agostin46872720 : @LaCnews24 Tansi è il solito che invece di attaccare la maggioranza fascio leghista attacca De Magistris che era l’… - LaCnews24 : L’ex sindaco di Napoli quando era candidato alla presidenza della Calabria si diceva pronto a chiedere un indennizz… - LaCnews24 : L’ex sindaco di Napoli quando era candidato alla presidenza della Calabria si diceva pronto a chiedere un indennizz… - CDNewsCalabria : Tansi attacca De Magistris: ‘Criticava i portaborse, ora il fratello viene assunto alla Regione’ -

Sono le parole di Carlo Tansi che critica Luigi dee le nuove di portaborse al Consiglio regionale della Calabria. Attualità Carlo Tansi Luigi DeCalabria...degli ordini del giorno gli strascichi della precedente amministrazione targata Luigi de... Per il centrodestrasulla questione Catello Maresca : 'I debiti fuori bilancio sono un tema ...Attraverso un comunicato diramato da Democrazia e Autonomia, il suo movimento politico, l'ex sindaco non usa mezzi termini per commentare l’attività del suo successore ..."Si tratta di una decisione che ha un effetto, in qualche modo, ulteriormente confermativo di quanto quelle indagini erano doverose e che non c’era nessun elemento né strumentale né illecito. Genchi è ...