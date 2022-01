(Di martedì 18 gennaio 2022) L’eurodeputata maltese del Partito popolare europeo,, è la nuova presidente del Parlamento europeo, eletta dall’Eurocamera con 458 voti. Il nome era dato per certo già dai primi giorni di trattative tra i maggiori gruppi dell’Europarlamento per raggiungere un accordo sulla presidenza. Con l’accordo tra Ppe e Gruppo dei Socialisti e democratici (S&d), la InsideOver.

... un impegno che io voglio continuare a perseguire', diceMetsola in aula a Strasburgo, poco ... Indipendentemente da come andrà la partita delle vicepresidenze,entrerà nelle stanze dei ...Strasburgo, 18 gen 10:19 -Metsola, avvocatessa maltese nata nel 1979 a St. Julian's, si appresta a diventare l'erede di David Sassoli alla presidenza del Parlamento...Chi è Roberta Metsola, la candidata presidente al Parlamento Europeo al posto di David Sassoli? Roberta Metsola Tedesco Triccas (St. Julian’s, 18 gennaio 1979) è una politica e avvocatessa maltese. Ch ...FdI e Lega votano per la nuova presidente dell'Eurocamera, insieme a Ppe, socialisti e liberali. Dopo Sassoli si spezza il cordone sanitario anti-nazionalisti ...