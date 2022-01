Bianca Guaccero | il vestito è cortissimo | le gambe in bella mostra

(Di martedì 18 gennaio 2022)nello studio di ‘Detto Fatto’ è piùche mai, l’attillato e corto vestitino che indossa mette in evidenza il suo corpo da favola Con la sua incantevole… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Rosablu2021 : RT @kerolarchive: il 2008 é l'ultimo anno di Pippo Baudo, che conduce il festival insieme a Piero Chiambretti, Bianca Guaccero e Andrea Osv… - __soledadd : RT @kerolarchive: il 2008 é l'ultimo anno di Pippo Baudo, che conduce il festival insieme a Piero Chiambretti, Bianca Guaccero e Andrea Osv… - comunqueeandare : RT @kerolarchive: il 2008 é l'ultimo anno di Pippo Baudo, che conduce il festival insieme a Piero Chiambretti, Bianca Guaccero e Andrea Osv… - kerolarchive : il 2008 é l'ultimo anno di Pippo Baudo, che conduce il festival insieme a Piero Chiambretti, Bianca Guaccero e Andr… - Vincenzinocoan2 : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Bianca Guaccero ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

Lo chef nel programma diha ammesso che oltre agli ingredienti i segreto per la buona riuscita del piatto sono la stagionalità e la freschezza degli alimenti soprattutto il questo ...lancia una frecciata a Valeria Marini a Detto Fatto: 'Pronuncia perfetta' Nella puntata di questo lunedì 17 gennaio di Detto Fatto non poteva mancare la rubrica di Jonathan Kashanian ...Bianca Guaccero nello studio di ‘Detto Fatto’ è più bella che mai, l’attillato e corto vestitino che indossa mette in evidenza il suo corpo da favola Con la sua incantevole bellezza e la sua ...Bianca Guaccero lancia una frecciata a Valeria Marini a Detto Fatto: "Pronuncia perfetta" Nella puntata di questo lunedì 17 gennaio di Detto Fatto non ...