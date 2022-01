Australian Open 2022, risultati tabellone donne 18 gennaio: passano il turno Sabalenka, Muguruza, Kontaveit e Swiatek. Fuori Kerber e Kvitova (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è conclusa la seconda giornata del tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2022. Quest’oggi si sono giocati i 32 incontri della parte bassa del tabellone e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a vedere i risultati odierni. passano il turno tutte e quattro le top 10 che sono scese in campo. La bielorussa Aryna Sabalenka supera, sudando più del previsto, l’Australiana Storm Sanders per 5-7 6-3 6-2, la spagnola Garbine Muguruza sconfigge la francese Clara Burel per 6-3 6-4, l’estone Anett Kontaveit ha la meglio sulla ceca Katerina Siniakova per 6-2 6-3 e, infine, la polacca Iga Swiatek batte la britannica Harriet Dart per 6-3 6-0. Tra le altre ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è conclusa la seconda giornata deldi singolare femminile degli. Quest’oggi si sono giocati i 32 incontri della parte bassa dele le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a vedere iodierni.iltutte e quattro le top 10 che sono scese in campo. La bielorussa Arynasupera, sudando più del previsto, l’a Storm Sanders per 5-7 6-3 6-2, la spagnola Garbinesconfigge la francese Clara Burel per 6-3 6-4, l’estone Anettha la meglio sulla ceca Katerina Siniakova per 6-2 6-3 e, infine, la polacca Igabatte la britannica Harriet Dart per 6-3 6-0. Tra le altre ...

Advertising

Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - DavidPuente : Con l'uscita del No vax Djokovic, viene diffuso un vecchio video per sostenere che la tennista Dalila Jakupovic si… - enribarillari : RT @MarcoRCapelli: Australian Open: i malori, la Voracova e il raccattapalle collassato. E se Djokovic avesse ragione? - MarcoRCapelli : Australian Open: i malori, la Voracova e il raccattapalle collassato. E se Djokovic avesse ragione? -