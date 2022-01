Australian Open 2022, il prossimo avversario di Jannik Sinner al 2° turno e i precedenti (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo il successo all’esordio contro il portoghese Joao Sousa, è già ora di pensare alla prossima partita. Jannik Sinner ha fame di vittorie e nel secondo turno proverà a a superare anche lo statunitense Steve Johnson (n. 104 del ranking), uscito vincitore quest’oggi dalla battaglia di cinque set con l’Australiano Jordan Thompson. Tra i due tennisti ci sono due precedenti. Il più recente risale ai quarti di finale dell’ATP 500 di Washington dello scorso anno, dove a vincere fu Sinner in due set con un netto 6-4 6-2, mentre il più datato risale al primo turno degli Internazionali d’Italia del 2019. Anche in quel caso, ad avere la meglio fu l’altoatesino in tre set con il punteggio di 1-6 6-1 7-5. Guardando lo stato di forma attuale dei due giocatori, ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo il successo all’esordio contro il portoghese Joao Sousa, è già ora di pensare alla prossima partita.ha fame di vittorie e nel secondoproverà a a superare anche lo statunitense Steve Johnson (n. 104 del ranking), uscito vincitore quest’oggi dalla battaglia di cinque set con l’o Jordan Thompson. Tra i due tennisti ci sono due. Il più recente risale ai quarti di finale dell’ATP 500 di Washington dello scorso anno, dove a vincere fuin due set con un netto 6-4 6-2, mentre il più datato risale al primodegli Internazionali d’Italia del 2019. Anche in quel caso, ad avere la meglio fu l’altoatesino in tre set con il punteggio di 1-6 6-1 7-5. Guardando lo stato di forma attuale dei due giocatori, ...

