Un meritato commiato

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Commentatore, General Manager sia di NXT che di 205 Live, Talent Scout, allenatore presso il performance center, la WWE lo definisce “Director of Talent Development and Head of Global Recruiting”, in parole povere sia reclutatore che formatore dei talenti del domani. Già da queste pochissime righe apparirebbe chiaro che William Regal abbia svolto un ruolo speciale a NXT. O magari no, magari importante sì, sicuramente, ma non speciale, d’altra parte in WWE sono pieni di GM, commentatori, allenatori e talent scout giusto? Magari è insolito che una persona ricopra tutti questi ruoli, magari anche contemporaneamente, ma non basta a fare di lui una persona speciale giusto? Giusto. Ma se ti chiami William Regal allora sì, sei una persona speciale. Noi non possiamo sapere come si svolgano i lavori nel dietro le quinte della WWE, come vengano decise le storyline, i match, i ...