Stabilizzazioni in progress Il gas nel triangolo Libano | Giordania | Israele

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’ufficio per il Vicino Oriente del dipartimento di Stato statunitense ha smentito le informazioni uscite su alcuni media a proposito del ruolo giocato da Washington come catalizzatore di un accordo energetico tra. Eppure questo genere di dinamiche sono esattamente in linea con ciò che gli Stati Uniti vogliono dalla regione del Mediterraneo allargato: aiutare la costruzione di un equilibrio endogeno forgiato anche sulla distensione in determinati dossier complicati, tutto con l’obiettivo di poter gestire da remoto questa nuova stabilità. Stabilità che in effetti appare in costruzione, con la regione che si dimostra in generale più propensa all’apertura di meccanismi di dialogo, seppure restano divisioni e complessità. Meccanismi che passano anche dalle questioni energetiche, come racconta l’oleodotto Golfo-Mar Rosso che collegherà Iraq ...