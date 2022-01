Serie A | Agcom impone a Dazn il test di velocità della connessione Internet

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Secondo quanto riporta Repubblica, l’ha creato undiper misurare la qualità delle connessioniper stabilire in che modo la responsabilità dei disservizi nella visione delle partite diA dipenda dao dalladegli utenti. “Grazie a questo speed, chiamato Misura, l’abbonato sarà in grado di individuare il responsabilemancata visionepartita. Se la qualitàsarà scadente verrà ritenuta responsabile la società che vende l’abbonamento. Se invece ilproverà una buonadi rete, allora la responsabilità ...

... prossimamente il client che consente di seguire tutta laA in Italia, integrerà un vero e ... Il via libera dovrebbe arrivare giovedì prossimo, nel corso della riunione dell'che dovrebbe ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloprende la decisione su DAZN: test di velocità per il rimborso degli utenti che subiscono danno della visione degli eventi, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, ha creato un test di velocità da applicare all'applicazione DAZN. Lo speed test, chiamato Misurainternet, aiuterà l'abbonato a capire l'effettivo ...L'Agcom ha stabilito i provvedimenti a carico di DAZN in caso di persistenti problemi riscontrati dagli abbonati.La nostra rassegna stampa: l’Autorità potrebbe chiedere all’Ott di inserire nella piattaforma il MisuraInternet, unica app valida legalmente.