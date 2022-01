Sanremo 2022, Arisa commenta l’esclusione: “Mi è dispiaciuto, il mio sogno è…” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Arisa non sarà tra i big in gara al Festival di Sanremo di quest’anno, una notizia ufficializzata dopo che Amadeus ha comunicato la lista ufficiale degli artisti che concorreranno alla vittoria della kermesse sanremese. A distanza di un mese, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Arisa ha scelto di commentare per la prima volta la sua reazione dopo aver saputo di essere stata scartata dal direttore artistico del Festival. Arisa scartata dal Festival di Sanremo, la sua reazione Mi è dispiaciuto di non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest. Mi sento profondamente italiana e quindi mi piacerebbe ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 17 gennaio 2022)non sarà tra i big in gara al Festival didi quest’anno, una notizia ufficializzata dopo che Amadeus ha comunicato la lista ufficiale degli artisti che concorreranno alla vittoria della kermesse sanremese. A distanza di un mese, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo,ha scelto dire per la prima volta la sua reazione dopo aver saputo di essere stata scartata dal direttore artistico del Festival.scartata dal Festival di, la sua reazione Mi èdi non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io tento sempre di partecipare perché il mioè quello di andare all’Eurovision Song Contest. Mi sento profondamente italiana e quindi mi piacerebbe ...

