Sanremo 2022, Aka 7even: "Sono positivo, ma sto bene" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il cantante è uno egli artisti in gara Aka 7even è risultato positivo al Covid a seguito di un test molecolare. A dare l'annuncio ai suoi fan lui stesso attraverso le Instagram Stories. "Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare Sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto". Leggi anche: Sanremo 2022, Amadeus annuncia altri super ospiti Aka 7even ex concorrente di "Amici" di Maria De Filippi è anche uno degli artisti in gara nella prossima edizione del Festival. C'è così un po' di preoccupazione tra i fan dell'artista e della kermesse canora. A dicembre era risultata positiva anche ...

