Sanremo 2002, facciamo il punto: perché non ci sarà il palco esterno, Orietta Berti sarà 'in barca'. Conferme e normative (Di lunedì 17 gennaio 2022) Amadeus è sbarcato in Riviera. A due settimane dal debutto dell'edizione 2022 del "Festival di Sanremo", a cui si lavora non senza difficoltà con i limiti posti dalla pandemia, cresce l'attesa. Ieri sera l'annuncio al Tg1 della presenza dei Maneskin, di ritorno all'Ariston con una vittoria dell'Eurovision in tasca e consensi in tutto il mondo, che si aggiungono agli altri superospiti già annunciati Checco Zalone e Cesare Cremonini. Gli artisti in gara raggiungeranno in giornata la città ligure. Inizieranno infatti domani, martedì 18 gennaio, le prime prove dei venticinque big mentre già ieri sera il conduttore e direttore artistico si è concesso il primo check, svelano i giornali locali, con test a luci e audio. Prove classiche al teatro Ariston che, salvo colpi di scena, prevederà una capienza del 100% nel rispetto delle attuali normative.

