Salone del Mobile | edizione dei 60 anni dal 7 al 12 giugno 2022

Advertising

Annathelion : RT @sole24ore: Il Salone del Mobile slitta a giugno. Il format sarà quello tradizionale - SirianniChiara : RT @Federlegno: SALONE DEL MOBILE, 7-12 GIUGNO“Un cambio data che preserva valore internazionale di una fiera che ha nell’export suo core b… - LaStampa : Milano, il Salone del Mobile slitta a giugno - zazoomblog : Feltrin (FederlegnoArredo): “Salone del Mobile a giugno per preservarne valore internazionale” - #Feltrin #(Federl… - HankHC91 : RT @artribune: Rinviato il Salone del Mobile 2022. Impossibile farlo ad aprile, se ne parla a giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Salone del

'Stante l'evolversi della situazione pandemica si è reso necessario lo slittamento di due mesi della sessantesima edizioneMobile . Una decisione che permetterà lo svolgimento della fiera in totale sicurezza e, a tutti i buyer, non solo italiani ed europei, di vedere dal vivo il meglio delle creazioni delle ...'La decisione di posticipare l'evento - spiega Maria Porro, presidenteMobile. Milano - consentira' a espositori, visitatori, giornalisti e all'intera community internazionale dell'...Milano, 17 gen. “Stante l'evolversi della situazione pandemica si è reso necessario lo slittamento di due mesi della sessantesima edizione del Salone del Mobile ...Motor Bike Expo, come abbiamo detto più volte - e come gli stessi organizzatori non si stancano mai di sottolineare - è un evento che affonda le sue radici nel mondo custom. Il piatto forte sono da se ...