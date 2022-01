Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga spiacevole disavventura a cena: “Cacciati dal ristorante” (Di lunedì 17 gennaio 2022) I due ex protagonisti del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, sono stati protagonisti di una spiacevole disavventura L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 17 gennaio 2022) I due ex protagonisti del Grande Fratello Vip,, sono stati protagonisti di unaL'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

361_magazine : - infoitcultura : Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, spiacevole incidente per gli ex gieffini: «Siamo stati cacciati» - infoitcultura : Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, è successo davvero: “Siamo stati fatti fuori” - Renatinha_Fca : @valentina_real Pode ser italiana, Rosalinda Cannavo - zazoomblog : Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò spiacevole incidente per gli ex gieffini: Siamo stati cacciati - #Andrea #Zenga… -