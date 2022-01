Robbie Williams | Una volta hanno ingaggiato un sicario per uccidermi

(Di lunedì 17 gennaio 2022)ha recentemente rivelato per la primaun curioso e spaventoso aneddoto sulla sua vita: quando diventò famoso qualcuno ingaggiò unper ucciderlo.ha recentemente affermato che, all'apice della sua fama, qualcuno haunper ucciderlo: domenica 16 gennaio 2022, il cantante inglese di 47 anni ha riferito al The Mirror di aver avuto una "specie di taglia sulla sua testa per un po' di tempo". "Non l'ho mai detto a nessuno, ma avevanounper. Non l'ho mai rivelato pubblicamente prima d'ora", ha dichiaratodurante l'intervista. "Dopo un po' di tempo è finito tutto, sai... io ho degli amici. ...

ha recentemente affermato che, all'apice della sua fama, qualcuno ha ingaggiato un sicario per ucciderlo : domenica 16 gennaio 2022, il cantante inglese di 47 anni ha riferito al The ..., la confessione shock: "Assoldarono un killer per uccidermi" Un fatto mai raccontato prima e avvenuto all'apice della sua carriera. "Una di quelle cose invisibili che accadono quando ...