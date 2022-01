Robbie Williams shock | “Fui bersaglio di un killer | volevano uccidermi”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La celebre popstarha confessato che in passato, mentre era all’apice del successo internazionale, sarebbe stato ingaggiato da un serialche avrebbe avuto il compito di ucciderlo. L’artista sarebbe riuscito a salvarsi grazie all’aiuto di alcuni suoi amici: “Mi avevano ingaggiato perma andarono via grazie ad amici. Quella è la roba invisibile che accade quando si diventa famosi”, ha confessatoal Mirror, rivelando anche quelli che secondo lui sarebbero gli effetti negativi della fama.: la popolarità Prima con i Take That e poi con la carriera solista,è diventato uno dei più celebri volti del panorama internazionale ma non sempre ha vissuto la sua fama con ...

Essere ricchi e famosi comporta sempre alcuni rischi, come sa bene. L'ex 'Take That' ha infatti rivelato a 'The Mirror' di essere stato obiettivo di un killer all'inizio della sua carriera da solista. 'Non l'ho mai detto pubblicamente prima, ma ...ha passato un periodo terribile dopo che, sciolti i Take That, ha raggiunto una notevole popolarità anche nel percorso solista. Il cantante ha ammesso di essere stato perseguitato da ...Icona della musica pop mondiale, Robbie Williams per la prima volta ha rivelato un episodio choc della sua vita. All'apice della sua carriera è stato il bersaglio di ...Robbie Williams ha confessato che avrebbe rischiato di essere vittima di un killer a cui era stato affidato il compito di ucciderlo.