Red Canzian in terapia intensiva, ha rischiato la setticemia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Red Canzian è in ospedale, ricoverato in terapia intensiva ed è stato lui a volere diffondere la notizia. L’ex bassista e voce dei Pooh ha rischiato la setticemia a causa di un’infezione al cuore. Resta in ospedale, sotto continuo controllo e per Red Canzian anche questa volta il peggio è passato. E’ con un video messo in onda al termine dello spettacolo “Casanova opera pop” che Red ha informato tutti del motivo della sua assenza. Era la prima e tutti lo attendevano in sala, sul palco, poi ha spiegato cosa gli ha impedito di essere a San Donà di Piave. Era da tre anni che attendeva il debutto e purtroppo un altro problema di salute ha costretto l’artista al ricovero, a un nuovo intervento. Il messaggio di Red Canzian dall’ospedale di Treviso “Ho avuto un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 gennaio 2022) Redè in ospedale, ricoverato ined è stato lui a volere diffondere la notizia. L’ex bassista e voce dei Pooh halaa causa di un’infezione al cuore. Resta in ospedale, sotto continuo controllo e per Redanche questa volta il peggio è passato. E’ con un video messo in onda al termine dello spettacolo “Casanova opera pop” che Red ha informato tutti del motivo della sua assenza. Era la prima e tutti lo attendevano in sala, sul palco, poi ha spiegato cosa gli ha impedito di essere a San Donà di Piave. Era da tre anni che attendeva il debutto e purtroppo un altro problema di salute ha costretto l’artista al ricovero, a un nuovo intervento. Il messaggio di Reddall’ospedale di Treviso “Ho avuto un ...

