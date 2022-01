Quirinale, Salvini si smarca da Berlusconi: “Faremo un nome convincente” (Di martedì 18 gennaio 2022) Matteo Salvini cerca di mettere sotto pressione Silvio Berlusconi sul Quirinale. “La settimana prossima – ha annunciato – quando si comincia a votare, la Lega farà una proposta che penso potrà essere convincente per tanti se non per tutti“. Al fondatore di Forza Italia Salvini chiede di sbrigarsi. Faccia sapere se pensa di avere i voti o no per essere eletto, “prima che si cominci a votare” lunedì 24 gennaio, quando è prevista la prima votazione del Parlamento in seduta comune. Nervosismo in Forza Italia Parole, quelle del leader della Lega, che mandano in fibrillazione i vertici di Forza Italia, dove sul Quirinale comincia a serpeggiare la tensione. “Le dichiarazioni di Matteo Salvini sono in linea con gli impegni presi – spiega una nota – e con l’accordo raggiunto ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 gennaio 2022) Matteocerca di mettere sotto pressione Silviosul. “La settimana prossima – ha annunciato – quando si comincia a votare, la Lega farà una proposta che penso potrà essereper tanti se non per tutti“. Al fondatore di Forza Italiachiede di sbrigarsi. Faccia sapere se pensa di avere i voti o no per essere eletto, “prima che si cominci a votare” lunedì 24 gennaio, quando è prevista la prima votazione del Parlamento in seduta comune. Nervosismo in Forza Italia Parole, quelle del leader della Lega, che mandano in fibrillazione i vertici di Forza Italia, dove sulcomincia a serpeggiare la tensione. “Le dichiarazioni di Matteosono in linea con gli impegni presi – spiega una nota – e con l’accordo raggiunto ...

