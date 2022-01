Perché l’Ue ha un problema con i visti di Vanuatu (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’arcipelago di Vanuatu, 83 isole a est dell’Australia, è lontano migliaia di chilometri dai confini dell’Unione europea, ma le sue politiche preoccupano ugualmente le istituzioni comunitarie. La Commissione europea ha proposto di sospendere il visa waiver agreement con lo Stato situato nell’Oceano Pacifico, cioè la convenzione che consente ai cittadini di Vanuatu di entrare nei Paesi dell’Unione senza bisogno del visto, e di soggiornare per 90 giorni. Saranno i rappresentanti dei 27 Stati a prendere la decisione finale, in un voto a maggioranza qualificata: con l’approvazione di 15 Paesi con almeno il 65% della popolazione dell’Unione, la sospensione sarebbe applicata a tutti coloro che possiedono un passaporto di Vanuatu emesso dopo il 25 maggio 2015. Il sistema di vendita dei passaporti La decisione è stata presa, rende noto la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’arcipelago di, 83 isole a est dell’Australia, è lontano migliaia di chilometri dai confini dell’Unione europea, ma le sue politiche preoccupano ugualmente le istituzioni comunitarie. La Commissione europea ha proposto di sospendere il visa waiver agreement con lo Stato situato nell’Oceano Pacifico, cioè la convenzione che consente ai cittadini didi entrare nei Paesi dell’Unione senza bisogno del visto, e di soggiornare per 90 giorni. Saranno i rappresentanti dei 27 Stati a prendere la decisione finale, in un voto a maggioranza qualificata: con l’approvazione di 15 Paesi con almeno il 65% della popolazione dell’Unione, la sospensione sarebbe applicata a tutti coloro che possiedono un passaporto diemesso dopo il 25 maggio 2015. Il sistema di vendita dei passaporti La decisione è stata presa, rende noto la ...

