Muore per un malore nel Bosco di Capodimonte (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo è stato trovato morto nel Bosco di Capodimonte dal personale addetto alla sicurezza. L' uomo – secondo alcune testimonianze – si è accasciato in una aiuola, forse in seguito ad un malore improvviso. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Sul posto è intervenuta la Polizia ed un medico legale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

