Milan, notizia a sorpresa in una giornata storta: comunicato ufficiale (Di lunedì 17 gennaio 2022) ‘Fifa Fair Play 2021 Award” assegnato alla Danimarca: ecco spiegato il motivo della consegna del riconoscimento alla nazionale di Kjaer Nonostante la cattiva serata per il Milan culminata con la sconfitta casalinga subita per mano dello Spezia, che si è imposto in rimonta gelando ‘San Siro’, uno dei senatori del gruppo – Simon Kjaer -, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 gennaio 2022) ‘Fifa Fair Play 2021 Award” assegnato alla Danimarca: ecco spiegato il motivo della consegna del riconoscimento alla nazionale di Kjaer Nonostante la cattiva serata per ilculminata con la sconfitta casalinga subita per mano dello Spezia, che si è imposto in rimonta gelando ‘San Siro’, uno dei senatori del gruppo – Simon Kjaer -, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkillsInPills86 : @carlolaudisa Laudisa se vuoi dare una notizia devi dire che la partita è stata falsata ,Giasy doveva essere buttat… - Serjo82_Toro : @apuntobracco A noi è successo due volte..Udinese e Bologna…capita di sbagliare,il problema è che succede al Milan… - marco_fra24 : RT @Ale_Mansi: Con lo stile Milan il calcio italiano ci si pulisce il culo, vi do questa notizia @acmilan - Giu_lieta : RT @Ale_Mansi: Con lo stile Milan il calcio italiano ci si pulisce il culo, vi do questa notizia @acmilan - George_Belu : RT @Ale_Mansi: Con lo stile Milan il calcio italiano ci si pulisce il culo, vi do questa notizia @acmilan -