Milan, Calabria: «Stupidi a prendere il secondo. Serra? Gli errori capitano» (Di martedì 18 gennaio 2022) Davide Calabria, intervenuto a Milan Tv, ha commentato la sconfitta della formazione rossonera con lo Spezia Davide Calabria, intervenuto a Milan Tv, ha commentato la sconfitta del Milan contro lo Spezia. PARTITA – «Una partita che dovevamo chiudere molto prima e che avevamo vinto, detto sinceramente, c’è stato un episodio difficile da commentare, si è accorto subito dell’errore, probabilmente è il più dispiaciuto, non se lo aspettava nemmeno lui. Poi siamo stati abbastanza studipi a prendere il secondo gol che dovevamo assolutamente evitare, ci potrà essere d’insegnamento quello di chiudere prima le partite perchè oggi abbiamo avuto tante occasioni, adesso abbiamo due big match che affronteremo e prepareremo al meglio» ERRORE ARBITRALE – «È umano sbagliare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Davide, intervenuto aTv, ha commentato la sconfitta della formazione rossonera con lo Spezia Davide, intervenuto aTv, ha commentato la sconfitta delcontro lo Spezia. PARTITA – «Una partita che dovevamo chiudere molto prima e che avevamo vinto, detto sinceramente, c’è stato un episodio difficile da commentare, si è accorto subito dell’errore, probabilmente è il più dispiaciuto, non se lo aspettava nemmeno lui. Poi siamo stati abbastanza studipi ailgol che dovevamo assolutamente evitare, ci potrà essere d’insegnamento quello di chiudere prima le partite perchè oggi abbiamo avuto tante occasioni, adesso abbiamo due big match che affronteremo e prepareremo al meglio» ERRORE ARBITRALE – «È umano sbagliare ...

