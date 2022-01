Lozano | “Serata perfetta | scudetto? Lottiamo”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Hirvingprotagonista di Bologna-Napoli grazie ad una doppietta. L’attaccante parla a Dazn. “È stata sicuramente una. Una bella partita, siamo una squadra tosta e dobbiamo pensare ad una partita per volta“.è rientrato con la Fiorentina dopo un lungo stop per il Covid 19: “È stata dura, quindici giorni in isolamento, non è facile. Mi sento più stanco, devo lavorare di più ma sto bene“. Con la doppietta al Bologna,spazza via anche le critiche dopo la sfida di Coppa Italia con annessa espulsione. Sullodel Napoliha detto: “La squadra è forte, ma noi dobbiamo restare calmi e lottare una partita per volta. Sostituto Insigne? Decide il mister”. Mentre sul rientro di Osimhen ha detto: “Ha preso un colpo terribile non è ...

perfetta, abbiamo giocato benissimo. Scudetto? Dobbiamo pensare partita dopo partita, il campionato è lungo'. Lo ha detto Hirving, autore della doppietta che ha deciso Bologna - Napoli 0 ...Commenta per primo Riscatto azzurro, a Bologna. Con due gol diredivivo, il Napoli in una volta sola cancella la rovente delusione in coppa Italia e ... Modesta, invece, quella del Bologna, ...Lozano è rientrato con la Fiorentina dopo un lungo stop per il Covid 19: “ È stata dura, quindici giorni in isolamento, non è facile. Mi sento più stanco, devo lavorare di più ma sto bene “. Con la do ...Tempo di Lettura: 3 minuti Skorupski 6 – Dopo cinque minuti nega il gol a Lozano alzando il braccio da terra in uscita. Incolpevole sui gol. Anzi: evita il terzo, sempre sull’implacabile Lozano. Souma ...