LIVE Caruso-Kecmanovic 4-6, 2-6, 1-4 Australian Open 2022 in DIRETTA: il serbo domina anche il terzo set (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Kecmanovic: il servizio del serbo 40-40 Il nastro stavolta aiuta Caruso nella risposta di rovescio 40-30 Lungo il dritto di Kecmanovic 40-15 Sbaglia Kecmanovic 40-0 L’errore di Caruso 30-0 La volèe di dritto di Kecmanovic 15-0 Il servizio di Kecmanovic 1-4 Lo smash di Kecmanovic e arriva l’ennesimo break del serbo 0-40 Doppio fallo Caruso 0-30 Esce il dritto di Caruso 0-15 Il dritto lungolinea di Kecmanovic 1-3 Il servizio di Kecmanovic che tiene il servizio 40-15 Servizio e dritto incrociato Kecmanovic 30-15 Se ne va il dritto incrociato di ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVantaggio: il servizio del40-40 Il nastro stavolta aiutanella risposta di rovescio 40-30 Lungo il dritto di40-15 Sbaglia40-0 L’errore di30-0 La volèe di dritto di15-0 Il servizio di1-4 Lo smash die arriva l’ennesimo break del0-40 Doppio fallo0-30 Esce il dritto di0-15 Il dritto lungolinea di1-3 Il servizio diche tiene il servizio 40-15 Servizio e dritto incrociato30-15 Se ne va il dritto incrociato di ...

