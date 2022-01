La Fiorentina in scioltezza, 6-0 al Genoa (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Chi, al Genoa, immaginava una scossa dopo l'esonero in settimana di Shevchenko è rimasto enormemente deluso. Questa sera al Franchi, c'è stata una sola squadra, la Fiorentina che ha vinto 6-0 sbagliando in apertura di match un calcio di rigore tirato a 'cucchiaio' da Vlahovic e parato da Sirugu. Per il resto la gara non ha avuto storia: i padroni di casa hanno giocato in scioltezza e segnato con Odriozola, Bonaventura, Biraghi (bis), lo stesso Vlahovic e Torreira. Con questa vittoria, la Fiorentina archivia la batosta rimediata a Torino e raggiunge Lazio e Roma al sesto posto a 35 punti, con una partita ancora da recuperare. Il Genoa, invece, resta penultimo a 12 punti all'attivo, a sei dal quart'ultimo posto occupato al momento dal Venezia. Leggi su agi (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Chi, al Genoa, immaginava una scossa dopo l'esonero in settimana di Shevchenko è rimasto enormemente deluso. Questa sera al Franchi, c'è stata una sola squadra, lache ha vinto 6-0 sbagliando in apertura di match un calcio di rigore tirato a 'cucchiaio' da Vlahovic e parato da Sirugu. Per il resto la gara non ha avuto storia: i padroni di casa hanno giocato ine segnato con Odriozola, Bonaventura, Biraghi (bis), lo stesso Vlahovic e Torreira. Con questa vittoria, laarchivia la batosta rimediata a Torino e raggiunge Lazio e Roma al sesto posto a 35 punti, con una partita ancora da recuperare. Il Genoa, invece, resta penultimo a 12 punti all'attivo, a sei dal quart'ultimo posto occupato al momento dal Venezia.

