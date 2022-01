Intera famiglia no - vax muore di Covid, l'unica superstite: 'Ognuno fa le sue scelte' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una storia che insegna la fondamentale importanza del vaccino in questa fase complicata della pandemia, in cui la variante Omicron sta trascinando la quarta ondata di Covid in Italia. "Ognuno fa le ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una storia che insegna la fondamentale importanza del vaccino in questa fase complicata della pandemia, in cui la variante Omicron sta trascinando la quarta ondata diin Italia. "fa le ...

