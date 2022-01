Incidente domestico a Squinzano | anziana è morta ustionata Aveva 92 anni

Advertising

iltirreno : Incidente domestico in una casa di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa - Frances82985867 : Modalità: necessario aiuto da amici twitteriani. Nel verbale di pronto soccorso di mio padre c’è stato un errore ne… - ruvesi_it : Incidente domestico in via Parini - ilregginoit : Secondo quanto si è appreso la signora avrebbe subito un ritorno di fiamma mentre era vicino ad una piccola fornace… - SergVessicchio : SASSANO, NONNINA VITTIMA DI UN INCIDENTE DOMESTICO, CADE NEL CAMINO DI CASA -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente domestico

Quotidiano del Condominio

AGI - La sciarpa prende fuoco mentre cucina, avvolta dalle fiamme muore una 86enne a Squinzano in provincia di Lecce. Vittima di un tragico, Luigia Paola Greco, che si trovava da sola in casa, in via Colombo. La fiamma del fornello ha intaccato la sciarpa che ha preso fuoco in fretta. Per lei non c'è stato nulla da ...La reclusione dovuta allo scoppio del Covid - 19 non è stato l'unico momento difficile per Nek, che ha dovuto subire un delicato intervento durato 11 ore, successivo ad uncon una ...Tragedia a Squinzano (Lecce) dove un’anziana di 92 anni è morta nel suo appartamento a causa di un incidente domestico. La donna stava preparando da mangiare quando i suoi abiti hanno preso fuoco. Sul ...Tragedia a Squinzano (Lecce) dove un’anziana di 92 anni è morta nel suo appartamento a causa di un incidente domestico. La donna stava preparando da mangiare quando i suoi abiti hanno preso fuoco. Sul ...