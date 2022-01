Highlights Nadal-Giron | primo turno Australian Open 2022 VIDEO

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Rafaelha battuto Marco6-1 6-4 6-2 ed ha staccato un pass per il secondodegli: il tennista maiorchino si è dimostrato in ottima forma, sebbene il test odierno non sia stato molto provante. Lo statunitense è riuscito a fare partita pari solo nel secondo parziale, mentre nele nel terzo set abbiamo assistito ad una vera e propria masterclass da parte del numero 6 del mondo e 20 volte campione Slam. Riviviamo il meglio dell’incontro con gli. SportFace.

Advertising

loSbugiardator : @RomaNoGreenPass Attenzione che potrebbe benissimo essere un teatrino: tutti parlano di Nadal amico di Bill Gates…… - sportface2016 : #MelbourneTennis | Gli highlights della finalissima tra Rafael #Nadal e Maxime #Cressy (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Nadal

Sportface.it

In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti esulla partita in questione trae Giron, primo turno.Il video con glidi- Cressy 7 - 6 (6) 6 - 3 , match valido per la finale del torneo Atp 250 di Melbourne 2022 . Il maiorchino annulla un set point nel tie - break del primo parziale e successivamente ...Debutto con vittoria per Carlos Alcaraz agli Australian Open 2022: il giovane spagnolo ha sconfitto il cileno Alejandro Tabilo, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2 6-2 6-3. Si è ...Rafael Nadal batte Marcos Giron 6-1 6-4 6-2 al primo turno degli Australian Open: riviviamo il meglio della sfida con gli highlights ...