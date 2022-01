F1 | la McLaren presenterà la nuova monoposto per il 2022 venerdì 11 febbraio

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Laha annunciato la data in cui verrà presentata laper la prossima stagione. Il Mondiale di Formula 1è alle porte e fra meno di un mese la scuderia britannica scoprirà il velo sullavettura. Per la precisione,11alle ore 20 il team mostrerà a tutti la MCL36, questo il nome della macchina per il prossimo anno, e lo farà dopo l’Aston Martin e prima della Ferrari, che sono le altre due scuderie ad aver annunciato la propria presentazione. SportFace.