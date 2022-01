Due anni senza “Pietruzzu”. Claudio Gentile: “Mi insegnò che eravamo un simbolo di riscatto per i ragazzi del sud…” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 17 gennaio di due anni fa ci lasciava a 71 anni dopo aver giocato come un leone la sua partita più dura l’indimenticabile Pietro Anastasi, il “Pelé bianco” come lo chiamarono i tifosi varesini, italiani e bianconeri amanti di quel calcio romantico di cui era simbolo e ambasciatore universale. Nato a Catania nel 1948 è con il Varese che si mette in evidenza prima di accasarsi alla Juventus con la quale militò per ben otto stagioni dal 1968 al 1976. Con la “Vecchia Signora” vinse 3 scudetti in 8 stagioni diventando tra i più amati calciatori del periodo. Passò poi all’Inter nell’ambito del famoso scambio con Boninsegna nell’estate del 1976, una operazione di mercato che fece molto discutere all’epoca. Con l’Inter vinse la Coppa Italia nel 1978 e chiuse poi la carriera con Ascoli e Lugano. Con la Nazionale vinse l’Europeo del 1968 ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 17 gennaio di duefa ci lasciava a 71dopo aver giocato come un leone la sua partita più dura l’indimenticabile Pietro Anastasi, il “Pelé bianco” come lo chiamarono i tifosi varesini, italiani e bianconeri amanti di quel calcio romantico di cui erae ambasciatore universale. Nato a Catania nel 1948 è con il Varese che si mette in evidenza prima di accasarsi alla Juventus con la quale militò per ben otto stagioni dal 1968 al 1976. Con la “Vecchia Signora” vinse 3 scudetti in 8 stagioni diventando tra i più amati calciatori del periodo. Passò poi all’Inter nell’ambito del famoso scambio con Boninsegna nell’estate del 1976, una operazione di mercato che fece molto discutere all’epoca. Con l’Inter vinse la Coppa Italia nel 1978 e chiuse poi la carriera con Ascoli e Lugano. Con la Nazionale vinse l’Europeo del 1968 ...

