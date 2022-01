Dati sullo stato di salute di un Carabiniere comunicati in gruppo Telegram. Nsc Toscana: «Violata privacy del collega» (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Quello che è avvenuto in una stazione carabinieri dipendente dal Comando Provinciale di Prato, dove un militare in una chat Telegram di Carabinieri avrebbe comunicato Dati relativi allo stato di salute di un collega, è a nostro avviso molto grave. Il collega si è visto violare Dati sensibili relativi alla propria condizione di salute, con divulgazione della diagnosi di malattia, senza che vi fosse un motivo necessario». È quanto rende noto Nizar Bensellam Akalay, segretario regionale Toscana del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «Fermo restando che ancora una volta, abbiamo la conferma che la circolare sull’uso consapevole dei Social Network diffusa dal Comando Generale Arma e che noi abbiamo sempre criticato, è la più ignorata ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Quello che è avvenuto in una stazione carabinieri dipendente dal Comando Provinciale di Prato, dove un militare in una chatdi Carabinieri avrebbe comunicatorelativi allodidi un, è a nostro avviso molto grave. Ilsi è visto violaresensibili relativi alla propria condizione di, con divulgazione della diagnosi di malattia, senza che vi fosse un motivo necessario». È quanto rende noto Nizar Bensellam Akalay, segretario regionaledel Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «Fermo restando che ancora una volta, abbiamo la conferma che la circolare sull’uso consapevole dei Social Network diffusa dal Comando Generale Arma e che noi abbiamo sempre criticato, è la più ignorata ...

Advertising

forzearmatenews : Dati sullo stato di salute di un Carabiniere comunicati in gruppo Telegram. Nsc Toscana: «Violata privacy del colle… - benedettacosmi : RT @UfficioStampaBI: #Bankitalia @MinLavoro @ANPALgov A fine 2021 l’#occupazione alle dipendenze è quasi tornata sullo stesso sentiero di c… - UfficioStampaBI : #Bankitalia @MinLavoro @ANPALgov A fine 2021 l’#occupazione alle dipendenze è quasi tornata sullo stesso sentiero d… - orizzontescuola : Tamponi gratuiti per alunni in autosorveglianza: non vengono richiesti dati sullo stato vaccinale. FAQ Garante Priv… - bananascatlady : Poi parliamo anche di queste regole covid per cui non posso scrivere la collocazione del libro che mi serve e ti de… -