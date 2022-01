Daniel Brühl protagonista di The Movie Teller, diretto da Lone Scherfig (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lone Scherfig tornerà alla regia con il film The Movie Teller e Daniel Brühl sarà il protagonista maschile accanto a Bérénice Bejo. Daniel Brühl sarà il protagonista di The Movie Teller, il nuovo film diretto da Lone Scherfig. L'attore è entrato a far parte del cast del progetto che verrà prodotto da Embankment e sarà girato, a partire dal 21 marzo, in spagnolo. L'attore Daniel Brühl reciterà accanto a Bérénice Bejo e Antonio de la Torre in The Movie Teller. Il progetto sarà diretto da Lone Scherfig (An Education) e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 gennaio 2022)tornerà alla regia con il film Thesarà ilmaschile accanto a Bérénice Bejo.sarà ildi The, il nuovo filmda. L'attore è entrato a far parte del cast del progetto che verrà prodotto da Embankment e sarà girato, a partire dal 21 marzo, in spagnolo. L'attorereciterà accanto a Bérénice Bejo e Antonio de la Torre in The. Il progetto saràda(An Education) e ...

