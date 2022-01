Confimprese | Resca | L’Istat certifica la gelata dei consumi e i saldi non decollano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) I dati Istat con l’inflazione che galoppa nel mese di dicembre confermano una situazione di forte instabilità che frena ie apre uno scenario a tinte fosche. “Con l’inflazione al +0,4% su base mensile e al 3,9% su base annua si torna a parlare didei– riflette Mario, presidente–. L’inflazione è in accelerazione, i costi di energia, trasporti, materie prime bloccano gli acquisti, a parte quelli di prima necessità, mentre le aziende scontano il caro bollette che dal primo di gennaio hanno subìto un’ulteriore impennata fino al 40% per il gas e al 55% per l’energia elettrica”. La spinta inflazionistica si ripercuote negativamente anche sui. Secondo le rilevazioni del centro studi, continua anche l’ondata negativa ...

Per questo Mario, presidente, è dell'idea che il super pass andasse fatto partire prima. " Il governo Draghi aveva iniziato bene a gestire la fase della pandemia con l'arrivo dei ...'Sono necessarie misure per raffreddare la spinta inflazionista che si ripercuote sui consumi e sul retail'. Lo dichiara Mario, presidente, commentando i dati Istat pubblicati oggi, chiedendo 'al Governo di aiutare la ripresa, che e' ancora fragile e disomogenea, attraverso un intervento rapido per congelare ...iL’inflazione è in accelerazione, i costi di energia, trasporti, materie prime bloccano gli acquisti, a parte quelli di prima necessità ...Turismo e ristorazione chiedono aiuti immediati. Commercio: nei primi dieci giorni di gennaio segnato un -30%. L'appello: "Evitare chiusure e paure" ...