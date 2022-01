Como-Crotone: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/22, si gioca sabato 22 gennaio alle ore 14, presso lo stadio Senigallia, il match Como-Crotone. I lariani, dodicesimi in classifica con 25 punti, sono reduci dalla sconfitta nel derby lombardo contro la Cremonese, mentre i pitagorici, terz’ultimi con 11 punti, non hanno disputato l’ultimo turno contro il Parma a causa delle defezioni dovute al Covid. Como-Crotone: come scenderanno in campo le due squadre? Sarà 4-4-2 per i lariani di Gattuso: Facchin in porta?, davanti a lui giocheranno Vignali, Scaglia, Solini e Cagnano. A centrocampo, Arrigoni e Kabashi, mentre sulle corsie ci saranno Iovine e Parigini. In avanti, La Gumina e Cerri. Gli ospiti si schiereranno con lo stesso modulo: Festa tra i pali, in difesa agiranno Nedelcerau, Canestrelli, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/22, si gioca sabato 22 gennaio alle ore 14, presso lo stadio Senigallia, il match. I lariani, dodicesimi in classifica con 25 punti, sono reduci dalla sconfitta nel derby lombardo contro la Cremonese, mentre i pitagorici, terz’ultimi con 11 punti, non hanno disputato l’ultimo turno contro il Parma a causa delle defezioni dovute al Covid.: come scenderanno in campo le due squadre? Sarà 4-4-2 per i lariani di Gattuso: Facchin in porta?, davanti a lui giocheranno Vignali, Scaglia, Solini e Cagnano. A centrocampo, Arrigoni e Kabashi, mentre sulle corsie ci saranno Iovine e Parigini. In avanti, La Gumina e Cerri. Gli ospiti si schiereranno con lo stesso modulo: Festa tra i pali, in difesa agiranno Nedelcerau, Canestrelli, ...

Casi Covid a Crotone Partita a rischio? - Sport, Como Il girone di andata parte già con un dubbio. Difficile poter dire oggi con certezza assoluta che Como - Crotone si giocherà regolarmente, vista la situazione della squadra calabrese, che avrebbe dovuto giocare a Parma in quest'ultimo turno ma è stata fermata dall'autorità sanitaria locale per un ...

Como-Crotone: probabili formazioni e in tv Periodico Daily - Notizie Casi Covid a Crotone Il girone di andata parte già con un dubbio. Difficile poter dire oggi con certezza assoluta che Como-Crotone si giocherà regolarmente, vista la situazione della squadra calabrese, che avrebbe dovuto ...

