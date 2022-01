Cateno De Luca si è dimesso da sindaco di Messina (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cateno De Luca, stamattina con una lettera indirizzata al segretario generale e al presidente del Consiglio Comunale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco della Città di Messina. Dimissioni Cateno De Luca: motivazioni entro il 6 febbraio “Le motivazioni saranno rese note prima non oltre il prossimo 6 febbraio”, si legge nel documento. De Luca ha firmato la il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 17 gennaio 2022)De, stamattina con una lettera indirizzata al segretario generale e al presidente del Consiglio Comunale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica didella Città di. DimissioniDe: motivazioni entro il 6 febbraio “Le motivazioni saranno rese note prima non oltre il prossimo 6 febbraio”, si legge nel documento. Deha firmato la il Mattino di Sicilia.

